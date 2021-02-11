МВД РФ возбудило 90 уголовных дел из-за незаконных акций Фото: REUTERS

По факту нарушений на несанкционированных акциях в России в январе и феврале текущего года возбуждено 90 уголовных дел. Такие данные привело Министерство внутренних дел России.

«Ведомство информирует, что по фактам преступлений, совершенных при проведении несанкционированных акций в январе - феврале текущего года, возбуждено 90 уголовных дел», - приводит ТАСС заявлении пресс-службы МВД РФ

В министерстве напомнили, что в российских регионах продолжают действовать ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекцией. Кроме того, законодательство страны запрещает проведение массовых акций вблизи зданий органов государственной власти и экстренных оперативных служб.

В ведомстве рекомендовали во избежание конфликтов «руководствоваться здравым смыслом», и воздержаться от посещения мест проведения несанкционированных акций, а также заранее спланировать маршруты своих передвижений.

Напомним, что 23 и 31 января в Москве и других российских городах прошли незаконные акции сторонников Алексея Навального. Митинги переросли в столкновения с полицией.