Риэлтор рассказал о рисках при покупке жилья разорившегося ипотечника Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Перепродажа квартир, которые находятся в ипотеке, давно стала нормой. На такой шаг людей толкают разные причины: кто-то хочет поменять жилплощадь, а кто-то просто не справляется с долговой нагрузкой и вынужден продать квадратные метры.

- Порядка 30 процентов жилья, выставленного на продажу, приходится на объекты с невыплаченной ипотекой, - приводит статистику управляющий партнер сети офисов «Миэль» Александр Москатов.

Если платежи по кредиту становятся непосильными, то у заемщика есть два варианта, как разрешить ситуацию. Можно договориться с банком и продать квартиру самостоятельно, а после погасить долг. Либо банк выставит недвижимость на торги – это менее выгодный вариант для заемщика, так как стоимость будет ниже и придется оплатить различные процедуры.

- Если речь о выкупе квартиры, которая под обременением, то здесь покупателя подживает несколько сложностей. Первая из них – это вопрос доверия. По сути, нужно отдать незнакомому человеку сумму для погашения оставшейся части ипотеки, а когда все банковские обременения будут сняты, только заключить сделку купли-продажи, - рассказывает "Российской газете" адвокат Наталья Тарасова. – Велик риск, что продавец окажется недобросовестным и потом потребуется приложить много сил, чтобы вернуть свои деньги. А вот если человек сам находит средства и закрывает ипотеку, то такая квартира «чистая».

Если же квартира выставлена на торги, то можно рассчитывать на большие скидки. Дисконт обусловлен необычной процедурой продажи и отсутствием популярности такого способа покупки недвижимости.

Еще до пандемии на торгах можно было купить жилье, которое на 10-15% дешевле среднерыночной цены, а из-за ажиотажного спроса в 2020 году ликвидных квартир стало гораздо меньше.

Информацию о распродаже жилья должников можно найти на сайтах Единого федерального реестра сведений о банкротстве - torgi.gov.ru и fssprus.ru.

Для того, чтобы стать участником торгов, нужно получить электронную цифровую подпись, аккредитоваться на площадке для участия в торгах, подать заявку на участие и внести задаток - до 20% от стоимости лота.

Если выкупить лот не удается, то деньги возвращаются в течении пяти рабочих дней. А в случае победы – засчитываются в сумму лота.

На первых торгах объект недвижимости стоит в среднем по рынку, на вторых-третьих – на 10-15% дешевле. Порой стоимость может упасть до 50% от первоначальной.

- Обычно на торги попадают «неблагополучные» квартиры. То есть, когда заемщик не пошел на переговоры с банком и не хочет освобождать жилье. На нового покупателя может лечь неприятная ответственность по выселению прежнего владельца. Если это окажется семья с детьми, которой негде жить, то поджидают психологические сложности. К тому же, возможно придется обращаться в суд, а процесс выселения займет несколько месяцев, - говорит Александр Москатов.

Если не удалось продать жилье ни добровольно, ни через торги, то квартира переходит в имущество банка, который позже продает ее самостоятельно.

Ранее эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский назвал главные риски потери квартиры покупателями даже при своевременных взносах платы за ипотеку.