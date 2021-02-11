В правительстве заявили, что регионы не могут сами отменять масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские регионы не могут самостоятельно принимать решение об отмене обязательного масочного режима, введенный по всей стране главой Роспотребнадзора. Об этом сообщил полномочный представитель правительства России в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский.

Он отметил, что полномочия регионов «начинаются в пункте втором - следить за исполнением, добиваться исполнения». «Но у них нет полномочий отменять пункт первый. Поэтому распоряжение главного государственного санитарного врача обязательно», - приводит ТАСС пояснение Барщевского.

Напомним, накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отмене в республике обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. Аналогичное решение принял глава Удмуртии Александр Бречалов. Однако позже глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно.