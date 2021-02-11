Генпрокуратура предупредила об ответственности сайтов за призывы к незаконным акциям

За неделю после акции 23 января в суды столицы поступили 1608 административных дел Фото: REUTERS

Генеральная прокуратура России напомнила, что владельцы сайтов могут понести ответственность за призывы к участию в незаконных акциях, в том числе уголовную.

- Неудаление российскими и иностранными интернет-компаниями и владельцами сайтов информации, содержащей призывы к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам, влечет привлечение к административной ответственности по статье 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предупреждаем, что размещение в сети интернет призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сказано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

В ведомстве также напомнили, что призывы участвовать в акциях протеста, которые не согласованы с властями, остаются административным правонарушением и наказываются в том числе административным арестом по 20.2 статье Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, 23 и 31 января в России прошли массовые несогласованные акции в поддержку политика Алексея Навального, а затем вечером 2 февраля после объявления приговора Навальному. Сайт KP.ru сообщал, что порядка 40% задержанных на акции 23 января в Москве были приезжими.