Опрос: три четверти россиян влюблены взаимно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взаимную любовь испытывают три четверти россиян. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ, проведенный в партнерстве с ООО «Линейка любви» и приуроченного ко Дню всех влюбленных.

Согласно представленным результатам, абсолютное большинство респондентов сообщили, что испытывают любовь к другим людям. Таких 83 процентов опрошенных. И примерно столько же чувствуют себя любимыми - 84 процента. Взаимную любовь испытывают 74 процентов россиян.

Доля тех, кто любит или любим, но не взаимно, согласно опросу, составляет 17 процентов. Взаимную нелюбовь с другими людьми испытывают 5 процентов опрошенных. Затрудняются ответить о своих, и о чужих чувствах один процент респондентов, а три процента опрошенных не знают, любят ли других или нет.

Опрос также показал, что больше половины россиян согласны с утверждениями, что, когда мы любим, мир вокруг кажется лучше (согласны 56 процентов опрошенных), и что, когда их любят, мир тоже становится лучше (согласны 53 процента)