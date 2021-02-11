Лукашенко: проект новой Конституции Белоруссии внесут на референдум в начале 2022 года

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Проект новой конституции Белоруссии будет вынесен на референдум в начале 2022 года. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что речь идет уже о третьем варианте проекта изменений Конституции. Лукашенко уточнил, что в течение текущего года проект основного закона республики будет готов, и обсужден всенародно.

«А в начале следующего года, как минимум, я думаю, мы справимся, мы внесем его на рассмотрение, всенародное голосование, на референдум», - сказал президент Белоруссии на Всебелорусском народном собрании, который открылся в четверг, 11 февраля, в Минске.

В своей речи Лукашенко также отверг обвинения в том, что он не намерен менять основной закон страны, и сообщил, что два предыдущих проекта новой конституции просто его не устроили.

Белорусский лидер также отметил, что президентские полномочия будут радикально перераспределены.