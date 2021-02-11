Кремль: темпы вакцинации в России растут

В Кремле оценили ход массовой вакцинации от COVID-19 в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России массовая вакцинация от коронавируса наращивает темпы, однако сейчас страна находится в самом начале пути, и этот процесс невозможно в одночасье развернуть в полном формате, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что темпы вакцинации в стране последовательно повышаются.

- Увеличиваются объёмы производства, увеличиваются объёмы, которые каждый месяц выходят в оборот, и, соответственно, развозятся по регионам, - отметил Дмитрий Песков.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, как проходит вакцинация от коронавируса в России. 13 января президент России Владимир Путин поручил с 18 января начать масштабную вакцинацию от коронавируса в России.

Также на сайте сообщали, что газета The Washington Post назвала создание вакцины "Спутник V" "историей глобального успеха".