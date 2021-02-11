Росстат назвал регионы, где чаще женятся и реже разводятся Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росстат проанализировал количество заключенных браков в 2020 году. Оказалось, что жениться в пандемию стали реже. На тысячу жителей приходится 5,3 свадьба, тогда как в 2019 году показатель составлял 6,5.

Регионы, где женятся чаще:

Санкт-Петербург - 7,6 на 1000 населения,

Камчатский край - 7,

Сахалинская область - 7,

Севастополь - 6,9,

Калининградская область -6,4.

Регионы, где реже женятся:

Ленинградская область - 3,6,

Ненецкий автономный округ - 3,6,

Ингушетия -3,7,

Чувашия - 3,8,

Мордовия -3,8,

Калмыкия - 3,8.

В пандемию снизилось не только количество браков, но и разводов. Теперь на тысячу человек приходится 3,9 разводов. Годом ранее этот показатель был на отметке в 4,2, сообщает NEWS.ru.

Регионы, где чаще разводятся:

Магаданская область - 5,1,

Сахалинская область - 5,1,

Калининградская область – 5,

Хабаровский край - 4,8.

Регионы, где реже разводятся:

Чечня - 1,

Ингушетия - 1,

Дагестан - 1,7,

Республика Тыва - 1,8.

Ранее стало известно, во сколько обходится средняя свадьба в стране. Опрос показал, что молодожены тратят на торжество примерно 188 тысяч рублей (а это почти четыре средних зарплаты по стране). В сумму включены кольца, ресторан и все остальные расходы.