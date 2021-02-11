Росстат назвал регионы, где чаще женятся и реже разводятся
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Росстат проанализировал количество заключенных браков в 2020 году. Оказалось, что жениться в пандемию стали реже. На тысячу жителей приходится 5,3 свадьба, тогда как в 2019 году показатель составлял 6,5.
Регионы, где женятся чаще:
Санкт-Петербург - 7,6 на 1000 населения,
Камчатский край - 7,
Сахалинская область - 7,
Севастополь - 6,9,
Калининградская область -6,4.
Регионы, где реже женятся:
Ленинградская область - 3,6,
Ненецкий автономный округ - 3,6,
Ингушетия -3,7,
Чувашия - 3,8,
Мордовия -3,8,
Калмыкия - 3,8.
В пандемию снизилось не только количество браков, но и разводов. Теперь на тысячу человек приходится 3,9 разводов. Годом ранее этот показатель был на отметке в 4,2, сообщает NEWS.ru.
Регионы, где чаще разводятся:
Магаданская область - 5,1,
Сахалинская область - 5,1,
Калининградская область – 5,
Хабаровский край - 4,8.
Регионы, где реже разводятся:
Чечня - 1,
Ингушетия - 1,
Дагестан - 1,7,
Республика Тыва - 1,8.
Ранее стало известно, во сколько обходится средняя свадьба в стране. Опрос показал, что молодожены тратят на торжество примерно 188 тысяч рублей (а это почти четыре средних зарплаты по стране). В сумму включены кольца, ресторан и все остальные расходы.