ЕС приступил к обсуждению новых санкций в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз приступил к обсуждению новых ограничительных мер в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух европейских дипломатов, в ходе заседании, которое состоялось в минувшую среду, 10 февраля, с участием послов стран Евросоюза в Брюсселе, ни одно государство - член союза не высказало возражений против введения новых санкций в отношении Москвы.

Кроме того, агентство сообщает, что в ходе встрече в среду не менее десяти послов выразили свое разочарование по поводу того, как прошел визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

Напомним, накануне Боррель заявил о возможности введения новых санкций в отношении России. По его словам, ограничения будут связаны с ситуацией в области соблюдения прав человека. Он сообщил, что министры иностранных дел государства - члены Евросоюза обсудят данный вопрос 22 февраля.