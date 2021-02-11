Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с развалом СССР. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании оценил обстановку в Республике.

Он отметил, что сейчас страна переживает "переломный момент".

Глава государства считает, что Белоруссия подверглась "жесточайшей атаке извне". Лукашенко сравнил нынешний период в истории страны с развалом СССР и его последствиями, сообщает Sputnik Белоруссия.

"Переломный момент — хаос в головах людей. Мы все пережили. Примерно такой период мы переживаем и сейчас", — сказал Лукашенко. Он также отметил, что в тот период - это "полная безнадега" и "не было вообще ничего".

Напомним, что распад СССР произошел 26 декабря 1991 года. Непростое время характеризуется процессами системной дезинтеграции в социальной структуре, народном хозяйстве, общественной и политической сфере стран союза.

В 2020 году 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых с большим перевесом победил Александр Лукашенко. После объявления результатов голосования, несогласные с результатами граждане страны вышли на улицы городов. Мирные демонстрации превратились в акции протеста. Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в стране "подготовлена извне".