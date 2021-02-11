Водка поможет решить проблему запотевания стекол в машине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таксисты рассказали, как бороться с запотевшими в машине стеклами.

Оказалось, что в составе даже самых дорогих средств для стекол есть два простых и понятных простому обывателю вещества - «спирт» и «глицерин». Секрет успеха именно в них, отмечают таксисты.

Итак, в обычной аптеке можно купить флакончик глицерина. Стоит он от 100 до 150 рублей, а уж С2Н5ОН можно без малейшего стеснения заменить бюджетной «казенкой», пишет Автовзгляд. Соотношение — флакончик к бутылке.

Перед применением нужно хорошо очистить стекло. Полученный состав тщательно растереть микрофиброй или губкой на всю поверхность. После этого нужно хорошо проветрить салон, чтобы не пахло алкоголем, который может отпугнуть пассажиров или насторожить сотрудников ГИБДД.

Стоимость нехитрого метода составит не более 300 рублей. Полученной жидкости хватает на месяц регулярного использования.