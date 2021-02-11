Лукашенко назвал главные условия своего ухода с поста президента

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания рассказал, при соблюдении каких условий он покинет власть.

Главным условием он назвал установление мира и порядка в стране, а также отсутствие протестов и высказывание своего мнения в рамках закона.

«Это - главное условие. Второе условие - если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос у вас - из сторонников нынешнего президента - упасть не может», - сказал белорусский лидер.

Белорусский лидер отметил, что не позволит «сломать страну», а его главной целью является справедливость.

Как писал сайт kp.ru, в ходе Всебелорусского народного собрания Лукашенко сообщил, что проект новой Конституции Белоруссии внесут на референдум в начале 2022 года, и подчеркнул, что президентские полномочия в новой версии основного закона страны будут радикально перераспределены.