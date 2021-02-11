Россияне рассказали, что для них значит любовь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе опроса ВЦИОМ, проведенного в партнерстве с ООО «Линейка любви» и приуроченного ко Дню всех влюбленных, россияне рассказали, что для них значит любовь.

Абсолютное большинство россиян (81 процент) считает, что у любящего человека все лучше получается. Обратной точки зрения придерживается только 13 процентов.

Почти три четверти опрошенных оказались альтруистами - для 76 процентов респондентов важно приносить пользу и помогать другим людям, а 21 процентов россиян сообщили, что ставят на первое место свое удовольствие.

Большинство считают, что, когда человека любят, то у него появляется больше энергии и вдохновения, а также на любовь люди всегда отвечают с благодарностью. Таких 66 и 61 процент, соответственно.

Кроме того, больше половины россиян (55 процентов) согласились с мнением, что любовь делает человека смелее, а вот больше тревог от любви испытывают 39 процентов респондентов.

Также больше половины россиян (55 процентов) согласилась, что любовь к другим начинается с любви к себе, но более трети (39 процентов), напротив, считают, что любовь не должна быть направлена на себя.

Как писал сайт kp.ru, опрос также показал, что взаимную любовь испытывают три четверти россиян, а абсолютное большинство респондентов сообщили, что испытывают любовь к другим людям.