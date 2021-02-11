"Ты хотя бы не кот": республиканец "перевернулся" вниз головой во время конференции в zoom

Республиканец застрял вниз головой во время конференции в zoom Фото: Кадр видео

Республиканец из Миннесоты попал в неудобную ситуацию во время конференции в zoom. Он застрял вверх ногами на видео и не сразу понял, как переключить режим.

- Я не знаю, как это исправить. Я не знаю, что случилось, просто так случилось. Я выключил и снова включил, но всё по-прежнему, - пожаловался Том Эммер.

Эта ситуация, естественно, вызвала шквал шуток в его адрес. Некоторые коллеги, например, рекомендовали Тому встать на голову. А особенно остроумные припомнили недавнюю ситуацию, когда американский адвокат предстал на конференции в образе кота.

- Ну, ты хотя бы не кот! - выкрикнул один из участников.

Напомним, на днях в неудобном положении оказался адвокат Род Понтон. Он появился на онлайн-заседании суда в маске котенка и не мог ее отключить. Техника никак не поддавалась юристу, и тогда он решил продолжить заседание прям в таком образе.

- Я здесь, в прямом эфире, я не кот, - отчаявшись, заявил адвокат.