Минкульт Украины внес в черный список семь артистов России

В черный список Минкульта Украины попали пять участников группы "Хор Турецкого". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минкульт Украины внес в черный список еще семь российских музыкантов и актеров.

Под рестрикции попали пять участников группы "Хор Турецкого" - Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов, а также актеры Роман Курцын и Евгений Лапов, снявшиеся в фильме "Крым".

Напомним, что Министерство культуры Украины в 2015 году заявило о формировании черного списка деятелей культуры, в том числе из РФ, "создающих угрозу национальной безопасности."

В "число нежеланных" на Украине артистов попадали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Григорий Лепс и даже Жерар Депардье.

При этом список постоянно расширяется.