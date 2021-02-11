В Роспотребнадзор сообщили, что в мире насчитывается около 40 тысяч вариантов коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

На сегодняшний день в мире насчитывается около 40 тысяч вариантов вируса SARS-CoV-2. Такие данные привела доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Как уточнила эксперт, большинство из мутаций является уникальными, однако часть из них получает распространение.

«Мы видим большое количество накопленных мутаций … И мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам», - отметила специалист в ходе онлайн-семинара «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика».

Напомним, накануне директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что распространение мутировавших вариантов коронавирусной инфекции не спровоцирует начало новой пандемии. По его словам, человеку необходимо быть бдительным, поскольку вирус пытается адаптироваться к нему, однако, в целом, речь идет о той же болезни.