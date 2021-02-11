Цирк снова зажигает огни

Акция «Во имя бьющихся сердец» состоится 14 февраля 2021 года в двадцать одном цирке России: в Астрахани, Брянске, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Кемерове, Кирове, Костроме, Новокузнецке, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Твери, Туле, Тюмени, Ярославле, Владивостоке. В Нижнем Тагиле и Омске акция пройдет 12 февраля. Спектакли будут посвящены медработникам, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусной инфекцией. Так отечественный цирк хочет отблагодарить за самоотверженный труд людей в белых халатах.

«Прошедший 2020 год стал непростым для каждого из нас, и пережить это тяжёлое время нам помогли медицинские сотрудники – врачи, санитары, младший медицинский персонал, технические работники, медсёстры. Эти люди – герои нашего времени. И первые спектакли в наших цирках будут именно для медиков. Для тех людей, кто сделал возможным проведение этих показов», – говорит врио генерального директора ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков.

В представлениях примут участие воздушные гимнасты, иллюзионисты, дрессировщики и другие артисты. За время пандемии все соскучились по манежу. «Для многих цирков – это будет первое представление после долгого вынужденного простоя. И начинать сезон со спектакля для медиков – большая честь», – комментирует директор Омского государственного цирка Елена Агафонова.

«Итак, торжественный момент: цирк чествует врачей, цирк зажигает свои огни для этих мужественных людей!»