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Разработчики «Спутника V» заявили, что состав вакцины подойдет мусульманам

В составе препарата нет компонентов животных вытяжек или сывороток
Анастасия РЫШКОВА
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Разработчики «Спутник V» заявили, что состав вакцины подойдет мусульманам.

Разработчики «Спутник V» заявили, что состав вакцины подойдет мусульманам.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин завил, что состав вакцины "Спутник V" полностью соответствует запросам мусульман.

"Среды, которые мы используем, являются полностью химически определенными. Там нет компонентов каких-либо животных вытяжек, сывороток и прочего", - передает его слова РИА Новости.

Напомним, что ранее мусульмане выразили недоверие к компонентам вакцины "Спутник V".

Особенно верующих беспокоил вопрос о применении свиного желатина в процессе изготовления. Но разработчики отметили, что препарат полностью соответствует понятию халяльности.

Напомним, что "Спутник V" стал первым в мире препаратом от коронавирусной инфекции. Он был разработан и зарегистрирован учеными центра имени Гамалеи летом 2020 года. Об этом 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин.

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