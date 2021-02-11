Аналитик спрогнозировал курс рубля после пятничного заседания ЦБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу в Центробанке пройдет заседание, которое повлияет на курс российской валюты. Стоит ли волноваться инвесторам и как откликнется рубль – спрогнозировал Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Он напомнил, что во время декабрьского заседания было принято решение ужесточить риторику. События последних недель показывают, что рубль несколько укрепил свои позиции к доллару. Если принципиальных перемен в позиции регулятора принято не будет, то курс в ближайшее время сильно не изменится.

- Завершение смягчения, которое началось с середины 2019 года, окажет поддержку рублю, поскольку мягкие денежно-кредитные условия являются одним из фундаментальных факторов относительной слабости любой валюты, - говорит Бабин в беседе с "Российской газетой".

При отсутствии новых внешних факторов политического давления, рубль способен умеренно повышаться. Но скорее всего, в ближайшее время мировые рынки перейдут к нисходящей коррекции нефтяных котировок. Это подогреет позиции доллара, и он войдет в коридор от 73,8 до 74,8. Более вероятный диапазон для евро на ближайшие недели - 89-90.

Если же допустить, что возникнут реальные угрозы секторальных санкций, то есть все шансы, что рубль снизится до пятилетних минимумов.

Ранее эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал цены на нефть, которые в ближайшее время будут держаться на бирже, пишет RT.