В России работают над введением кешбэка на путевки в детские лагеря Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство просвещения и Ростуризм работают вопросом о введении кешбэка на покупки путевок в детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Янина Голубева.

«С Ростуризмом мы прорабатываем вопрос так называемого кешбэка на покупки путевок в оздоровительные лагеря, в организации отдыха и оздоровления», - заявила он в ходе проведения круглого стола на тему «Развитие детского туризма и отдыха в Российской Федерации» в ОНФ.

Кроме того, Голубева сообщила, что ведомство совместно с Ростуризмом разрабатывает вопрос о включении в стратегию развития туризма в стране комплекса мероприятий по развитию сферы отдыха.

Как она заявила, министерство просит Ростуризм включить в нацпроект по туризму сферу отдыха и оздоровления с наделением соответствующего бюджетного финансирования.

Напомним, накануне глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в феврале планируют запустить третий этап программы туристического кешбэка за путешествия по России. Также она спрогнозировала восстановление въездного турпотока ближе к осени, однако уточнила, что возвращение к докризисным показателям произойдет не раньше 2023 года