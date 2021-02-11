Дуров рассказал о механизме рекламы в Telegram

Дуров заявил, что рекламы в Telegram не будет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллиардер и предприниматель Павел Дуров заявил, что готовящаяся к запуску в Telegram реклама не появится в чатах, она может появиться только в каналах. При этом он отметил, что их владельцы смогут от нее отказаться.

Дуров заверил, что реклама будет контекстной, основанной на тематике канала. Данные пользователей собираться не будут, заявил основатель мессенджера в своем Telegram-канале.

Дуров ранее анонсировал запуск собственной рекламной платформы, которая позволит ему покрывать расходы на серверы и трафик Telegram.

На прошлой неделе основатель Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая Хамданом бен Мухаммедом Аль Мактумом. В ходе встречи они отметили благоприятную среду в столице ОАЭ для развития иностранных стартапов.

Со своей стороны Павел Дуров выразил благодарность наследному принцу Дубая за прием и поддержку своего бизнеса, а также других зарубежных проектов в стране.