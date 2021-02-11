На МКС отправят новый суперкомпьютер SBC-2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 13 февраля, на борту корабля NG-15 в космос отправят суперкомпьютер SBC-2, созданный специалистами компании Hewlett-Packard и инженерами NASA. Такое заявление сделал главный разработчик аппарата Марк Фернандез.

По его словам, отправка миссий в дальний космос приведет к тому, что решения проблем, которые возникнут во время «полета или жизни на поверхности Марса или Луны», нельзя будет использовать суперкомпьютеры, находящиеся на Земле.

«Коллеги из NASA попросили нас создать суперкомпьютер и проверить, сможет ли он работать в условиях космоса. Его вторая версия отправится на станцию уже в следующую субботу», – заявил он.

Это не первый космический суперкомпьютер, который команда Фернандеза отправила на Международную космическую станцию. Первая версия, SBC-1, представляла обычный серийный суперкомпьютер, и была установлена на борту МКС в 2017 году для проверки возможности работы устройства в условиях невесомости и при постоянной космической радиации. Компьютер смог пережить перегрузки и проработало без сбоев больше года.

«Первые безнадежно уступают в производительности современному "железу" и стоят сотни тысяч долларов, а вторые сделали бы наш суперкомпьютер слишком тяжелым. Поэтому мы сделали выбор в пользу исключительно программных методов защиты», – отметил Фернандез.