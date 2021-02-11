МИД РФ предостерегает Евросоюз от новых санкций

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва предостерегает Европейский Союз от введения новых санкций против России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что на введение ограничений последуют ответные меры.

«Хочется предостеречь наших еэсовских партнеров от очередного опрометчивого шага, на него неотвратимо последует соразмерный ответ» - заявила дипломат, комментируя возможность новых ограничений в отношении Москвы со стороны Брюсселя.

Захарова назвала абсолютно недопустимым использовать права человека, и ссылаться на демократические принципы «в качестве геополитического инструментария»

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о возможности введения новых санкций в отношении Москвы. По его словам, ограничения будут связаны с ситуацией в области соблюдения прав человека.

Как писал сайт kp.ru, накануне СМИ сообщили о том, что в среду, 10 февраля, Европейский союз приступил к обсуждению новых санкций в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. По данным агентства Bloomberg, в ходе заседании, ни одно государство - член Евросоюза не высказало возражений против введения новых ограничений в отношении Москвы.