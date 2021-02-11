МИД РФ предостерегает ФРГ от вмешательства в отношения Москвы и Минска. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг заявила, что РФ предостерегает Германию от попыток внести раздор между Москвой и Минском. Она отметила, что в Москве не питают иллюзий относительно позиций официального Берлина.

"Мы хотели бы предостеречь немецких контрагентов от попыток вмешательства и внесения раздора в союзнические российско-белорусские отношения как напрямую, так и чужими руками", - передает ее слова РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что в Москве обратили внимание на белорусских оппозиционеров, которые пытаются вести с Германией диалог о ситуации в Республике "в контексте отношений с Россией". Она отметила, что "антироссийская ориентация открыто пока не афишируется", но уже "выходит наружу".