"Коммерсант": Путин подробно ответил на вопрос, привьется ли он от коронавируса

Путин подробно ответил на вопрос, привьется ли он от коронавируса. Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин не исключил, что сделает прививку против коронавируса в конце лета или начале осени.

Андрей Колесников, спецкор газеты «Коммерсантъ», сообщил, что во время встречи с руководителями российских СМИ Владимир Путин рассказал - у него есть прививочный план. В нем уже запланированы прививки от гриппа и пневмококка, поэтому президенту нужно понимать, когда лучше сделать прививку от Covid-19. Владимир Путин не исключил, что поставит ее летом или осенью.

Напомним, что 11 августа Владимир Путин сообщил, что российским ученым удалось разработать и зарегистрировать первую в мире вакцину от коронавируса. Прививка разработана учеными центра имени Гамалеи.

Вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря. Прививка ставится в два этапа. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьеры Марат Хуснуллин и Татьяна Голикова уже поставили прививку от коронавируса.