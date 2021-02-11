"Коммерсант": Путин подробно ответил на вопрос, привьется ли он от коронавируса

Путин подробно ответил на вопрос, привьется ли он от коронавируса. Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин не исключил, что сделает прививку против коронавируса в конце лета или начале осени.

Андрей Колесников, спецкор газеты «Коммерсантъ», сообщил, что во время встречи с руководителями российских СМИ президент рассказал, у него есть прививочный план. В нем запланированы прививки от гриппа и пневмококка, поэтому президенту нужно понимать, когда лучше сделать прививку от Covid-19.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ни один раз говорил о том, что глава государства считает российскую вакцину лучшей в мире и непременно сообщит о принятом решении ее поставить.

Напомним, что 11 августа Владимир Путин сообщил, что российским ученым удалось разработать и зарегистрировать первую в мире вакцину от коронавируса. Прививка разработана учеными центра имени Гамалеи.

Вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря. Прививку выполняется в два этапа. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьеры Марат Хуснуллин и Татьяна Голикова уже поставили прививку от коронавируса.