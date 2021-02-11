Курс биткоина вновь обновил исторический максимум Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс биткоина вновь обновил исторический максимум, уже четвертый раз за неделю. По данным на 11 февраля, стоимость криптовалюты достигла 48 399 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Предыдущий рекорд зафиксировали во вторник, 9 февраля. Тогда курс биткоина впервые в истории превысил отметку в 48 тысяч долларов. После этого цена криптовалюты падала два дня подряд и опустилась в общей сложности на 9%. Однако в четверг днем курс биткоина вновь перешел к росту, и криптовалюта компенсировала все потери.

Напомним, курс начал резко расти в понедельник, 8 февраля. Это было вызвано тем, что компания Илона Маска Tesla объявила о том, что будет будет принимать криптовалюту в качестве оплаты своих продуктов. Всего корпорация инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов. На фоне этих новостей криптовалюта начала активно расти, и два дня подряд показатель обновлял исторические рекорды.