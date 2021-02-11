Более 540 медиков поехали работать в нижегородскую глубинку по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Арефинская участковая больница обслуживает жителей села и близлежащих населенных пунктов

45 врачей и 28 фельдшеров в 2020 году трудоустроились в районные и сельские медучреждения Нижегородской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Всего за период действия данных программ (с 2012 года) на работу в сельскую местность в регионе был привлечен 541 медицинский работник. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Эти программы помогают решать вопрос дефицита кадров в малых городах и сельских поселениях. Обеспечение медицинских организаций высокопрофессиональными специалистами также является одной из важнейших задач в рамках нацпроекта «Здравоохранение», утвержденного указом президента РФ Владимира Путина, - отметил Глеб Никитин.

Одним из участников программы «Земский доктор» стала участковый терапевт с 30-летним опытом работы Ирина Василегина. В Арефинскую участковую больницу она устроилась в феврале 2020 года, переехав в Вачский район из Павлова.

«Во время отпуска однажды пришлось заменять здесь коллегу, и мне очень понравилось в этой больнице – замечательная атмосфера и коллектив. Поэтому, когда появилась возможность вернуться сюда по программе «Земский доктор», я ей с удовольствием воспользовалась», - рассказала Ирина Василегина.

Арефинская участковая больница обслуживает жителей села и близлежащих населенных пунктов. Здесь есть поликлиническое отделение, детское отделение, дневной стационар и койки социального пребывания. Также в ведении больницы - 4 ФАПа, расположенные в близлежащих селах.

Программы «Земский доктор и «Земский фельдшер» реализуются в регионе с 2012 года за счет средств федерального бюджета. До 2020 года размер «подъемной» выплаты составлял 1 млн рублей - врачам и 500 тысяч рублей - фельдшерами. В 2020 году был принят нормативный акт, согласно которому на удаленных территориях Нижегородской области выплаты приехавшим на работу специалистам-медикам теперь составляют 1,5 миллиона рублей - врачам и 750 тысяч рублей - среднему медперсоналу.