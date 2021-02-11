Названы приложения, которые наносят вред смартфону Фото: REUTERS

Современные смартфоны давно перестали требовать регулярного улучшения и нуждаться в «прокачке». Но многие по старой памяти пытаются установить приложения, которые, по их мнению, сделают устройство мощнее.

Эксперты составили список самых вредных приложений, которые только мешают работе устройства.

Первое – это приложение для определения номера. Подобные программы имеют доступ к списку контактов и предоставляют данные о вашем номере и имени всем желающим.

Второе – приложение для экономии заряда батареи. Эксперты сходятся во мнении, что никакой реальной пользы они в себе не несут.

Третье – «очистители памяти». Они занимаются практически тем же, чем и «улучшаторы» батарей - агрессивно выбрасывают запущенные приложения из памяти. На какое-то время в ОЗУ действительно становится побольше места, но этот эффект достаточно кратковременный.

Не менее вредными считаются приложения с фонариками. В каждом смартфоне давно есть встроенный фонарь, который не требует скачивания специальных приложений и экономит память устройства, сообщает «Российская газета».