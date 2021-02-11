«Газпром» рассчитывает ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2» в 2021 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Газпром» планирует ввести в эксплуатацию строящийся газопровод «Северный поток – 2» в 2021 году.

Об этом в четверг сообщает «РИА Новости» со ссылкой на презентацию замначальника департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова.

Напомним, что строительство газопровода "Северный поток-2" подразумевает прокладку двух ниток газопровода общей длинной 2,5 тысячи километров по дну Балтийского моря.

В данный момент работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке судов снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман». Строительство планируется завершить в апреле этого года, подтвердили в «Газпроме».

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что строительство газопровода будет завершено. Она отметила, что в ФРГ заинтересованы в реализации проекта.

Ранее канцлер Австрии призвал ЕС не связывать проект «Северный поток-2» с делом Навального. Он отметил, что трубопровод - это проект, который отвечает интересам Европы.