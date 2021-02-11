Байден остановил финансирование стены Трампа на границе с Мексикой

Президент США Джо Байден завершил один из проектов своего предшественника Дональда Трампа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден завершил один из проектов своего предшественника Дональда Трампа. Он прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой и отменил режим чрезвычайной ситуации.

"Я пришел к выводу, что объявление режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным", - говорится в письме, направленном президентом спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Режим чрезвычайной ситуации был введен Дональдом Трампом в феврале 2019 года.

Ранее Джо Байден заявил, что не допустит "траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе с Мексикой". Он попросил свою администрацию "тщательного пересмотреть все ресурсы, направленные на это".

Напомним, что Джо Байден стал новым президентом США. Он обошел на президентских выборах действующего главу государства Дональда Трампа. Свое поражение последний так и не признал. В своей речи сторонникам републиканец отметил, что "каким-то образом вернется".