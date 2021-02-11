Небензя назвал Париж и Берлин соучастниками творимых Киевом преступлений против Донбасса

Небензя назвал Берлин и Париж соучастниками преступлений Киева в Донбассе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на проходящем по российской инициативе заседании Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания минских соглашений заявил, оценил действия Франции и Германии в ситуации на юго-востоке Украины.

Он напомнил, что в декабре 2020 года представители Берлина и Парижа уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик.

"Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о "российской агрессии", не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса", - передает слова дипломата ТАСС.

Он выразил надежду, что представители западных стран в силах потребовать от Украины исполнение Минских соглашений. Небензя подчеркнул, что признаков для этого "к сожалению, все меньше". Он отметил, что хотел бы услышать от украинского коллеги "хоть какие-то поводы для оптимизма", а не "избитую мантру о том, что во всем виновата Россия".

Напомним, что в 2015 году Верховная Рада приняла заявление, в котором указывалось, что Россия является "страной-агрессором". Киев много раз называл РФ страной-захватчиком. Украина не признала Референдум в Крыму.