Эндокринолог назвала четыре правила, чтобы не растолстеть зимой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова дала четыре совета, которые помогут не растолстеть зимой. В холодное время года режим питания нарушается чаще, так как тянет на сладкую и жирную пищу.

Чтобы нормализовать свое питание нужно приложить усилия. На первом этапе придется контролировать позывы и выстраивать рацион питания, а после организм научится жить в системе.

Правило первое: белок.

Белок должен присутствовать в каждом приеме пищи. Именно дефицит белка провоцирует тягу к сладкому, перекусам и другим изменениям в пищевом поведении человека.

Правило второе: режим питания

Независимо от привычки нужно стараться организовать хотя бы три приема пищи. Пропускать обед или полдник опасно, так как высок риск вечернего срыва, что подкинет лишние калории.

- Желательно принимать пищу в одно и тоже время. Это позволит избежать переедания перед сном, - советует врач в беседе с Пятым каналом.

Правило третье: питьевой режим

Питьевой режим позволяет справляться с перееданием и желанием съесть что-то вредное. Врачи советуют пить больше чистой воды и, по возможности, заменить ею чай и кофе. - Часто мы путаем чувство жажды и чувство голода. Люди путают сигналы и садятся перекусить, это прибавляет лишние килограммы, - говорит врач.

Четвертое правило: регулярные обследования

Можно отлично себя чувствовать и даже не догадываться, что в организме происходят определенные процессы. Нехватка витаминов и микроэлементов может привести к серьезным проблемам. - Дефицитные состояния часто могут быть причиной переедания, тяги к перекусам и другим изменениям в питании, - заключила эксперт.