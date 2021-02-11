Депутат Ананских назвал реальными планы по запуску «Северного потока-2» в 2021 году Фото: REUTERS

В Госдуме оценили планы «Газпрома» по запуску «Северного потока-2» до конца 2021 года. Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских отметил, что это реальные сроки для ввода газопровода в эксплуатацию.

- Мне кажется, это совершенно реальная задача, я думаю, что так и будет.Более чем реально, - отметил депутат в беседе с RT.

Он не сомневается в указанных сроках, так как большая часть работ уже завершена.

- Ничего не мешает «Северный поток - 2» к сроку. Осталось достроить буквально немного, фактически только участок в территориальных водах Дании. Береговая инфраструктура почти готова, - заключил Ананских.

Сейчас ведется строительство в экономической зоне Дании, работы должны завершить в апреле этого года. Всего осталось проложить чуть более 150 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - 70 и 50 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии.

Тем временем, эксперты полагают, что спрос на газ и нефть будет постепенно падать. Снижение объемов потребления нефти станет заметным уже в конце текущего десятилетия, сообщает "Российская газета".