В США назвали выполнение минских соглашений условием снятия санкций с РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На заседании СБ ООН представитель американской миссии Родни Хантер заявил, что США отменят санкции только после того, как Россия изменит свою политику в отношении Украины.

"Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. Санкции США в ответ на агрессию России на восточной Украине и оккупацию Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не изменит свой курс", - сказал Хантер.

Он подчеркнул, что "Россия должна немедленно прекратить свою агрессию на восточной Украине и прекратить оккупацию Крыма".

Хантер призвал РФ вывести с Украины свои ВС и начать выполнение Минских соглашений.

Ранее на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя заявил, что Париж и Берлин стали соучастниками преступлений Украины против жителей Донбасса.

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. Явка на голосовании составила 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Москва неоднократно опровергала любые инсинуации о том, что в конфликте на территории Украины принимают участия какие-либо российские воинские подразделения.