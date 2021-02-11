Зеленский назвал провокацией любой обмен пленными вне Минских соглашений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Донецкую область заявил, что Украина не признает другие форматы обмена пленными, кроме как "всех на всех" в рамках минских соглашений.

"Все должны понимать, что даже те обмены, которые у нас были, они все идут в соответствующем формате: людей проверяют, есть службы, разведка. Мы должны знать, кто въезжает в нашу страну, и именно поэтому мы признаем тот формат, о котором мы договорились. Любые другие форматы мы считаем провокацией", - передает слова президента ТАСС.

Он уточнил, что имеет в виду обмен пленными, который подразумевается минскими соглашениями и согласован на встрече в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция)".

Ранее поступила информация, что Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке передадут Киеву пленных: женщин, пожилых и страдающих тяжелыми заболеваниями людей. Украинский МИД тогда назвал этот акт передачи ударом по нормандскому формату, который в 2019 году договорился ввести в договоренность условие обмена пленными по формуле "всех на всех".