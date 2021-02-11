Собянин: Москва сможет справиться с новой вспышкой коронавируса

Собянин отметил, что Москва переживет болезнь и дальше будет заниматься привычными делами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил готовность столицы к новой волне коронавирусной. инфекции.

"Если даже будет какой-то всплеск, то он не будет критичным. Мы его переживём, и дальше будем выходить из пандемии и заниматься привычными делами, и вести привычный образ жизни", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Сергей Собянин выразил надежду, что тренд на улучшение эпидемиологической ситуации в Москве будет продолжаться. Мэр отметил, что наблюдается положительная динамика в городе, граждане активно записываются на вакцинацию, и у многих выработался иммунитет к болезни.

Ранее инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусной инфекции. Он отметил, что половина граждан страны имеют устойчивый иммунитет к болезни.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что новая волна коронавирусной инфекции начнется летом или осенью этого года.