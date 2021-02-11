Боррель назвал условия нормализации отношений между Россией и ЕС. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал условия нормализации отношений между Россией и ЕС

"Продолжительность наших экономических санкций против России по-прежнему зависит от выполнения минских соглашений … Я заверил премьер-министра (Украины), что ЕС поддерживает ее независимость и суверенитет, территориальную целостность в международно признанных границах", - сказал глава он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем по итогам заседания Совета ассоциации Украины и ЕС.

Боррель также напомнил, что поднимал этот вопрос на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Он отметил, что Евросоюз продолжит работать в "направлении восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Мы продолжаем поддерживать усилия в "нормандском" формате, трехсторонней контактной группе, в ОБСЕ", - добавил Боррель.

Напомним, в 2014 году Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале этого же года. По данным ОНН жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.

Также украинские власти отказываются признать референдум 2014 года в Крыму действительным. В 2015 году Верховная рада приняла заявление, в котором РФ названа "страной-агрессором".