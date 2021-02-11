Путин выделил более 80 млн рублей «жителям осажденного Севастополя». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин распорядился выделить из резервного фонда более 80 миллионов рублей на выплаты гражданам, имеющим знак "Житель осажденного Севастополя".

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Каждый житель города, имеющий знак получит по 75 тысяч рублей.

"Выделить в 2021 году из резервного фонда президента РФ 83 175 тысяч рублей Минфину России для предоставления бюджету города Севастополя дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тысяч рублей лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя", - говорится в распоряжении президента РФ.

Напомним, 22 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов войны. Многие из них в настоящее время проживают в Севастополе, Симферополе, Москве и Санкт-Петербурге.

Севастополь награжден званием город-герой. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года.

Немецкие войска натолкнулись на сильное сопротивление и взяли город лишь с третьей попытки. Город был оккупировал два года и освобожден освобожден 9 мая 1944-го.