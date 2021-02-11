Россия откажется от восьмерки для междугородних звонков с 2025 года

С 2025 года вместо «8» при междугородних звонках нужно будет набирать «0» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия перейдет на новую систему набора телефонных номеров с 2025 года. Минцифры разработало проект приказа, по которому предлагается при междугородних звонках со стационарных телефонов вместо восьмерки набирать ноль, а при международных вызовах вместо привычной комбинации «8-10» нужно будет набрать «00».

Такую нумерацию ведомство предложило в 2017 году, причем изначально предполагалось, что переход на «0» и «00» будет осуществлен с 2020 года. Документ, опубликованный на официальном портале проектов нормативных правовых актов, продлевает этот этап на пять лет.

Как говорится в тексте проекта приказа, до указанного времени министерству нужно будет «осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн =0», а при установлении международных телефонных соединений – на международный префикс «Пмн = 00».