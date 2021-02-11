В Роттердаме запустили часы с обратным отсчетом до финала «Евровидения»

65-й по счету конкурс «Евровидение» должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме Фото: REUTERS

В четверг, 12 февраля, в Роттердаме запустили символические часы с обратным отсчетом 100 дней до финала музыкального конкурса «Евровидение», который должен состояться 22 мая.

Из-за пандемии коронавируса торжественная церемония запуска часов прошла без зрителей, но организаторы мероприятия транслировали ее на канале конкурса в YouTube.

Старт обратному отсчету дал мэр Роттердама Ахмед Абуталеб и четверо ведущих будущего «Евровидения». Огромные часы были установлены рядом с музеем Бойманса – ван Бёнингена.

По словам представителя организаторов конкурса в Нидерландах, «это особенный момент», с которого «Евровидение» стартовало официально, и теперь «все с нетерпением ожидают, что будет дальше». Ранее предполагалось, что гостей и участников «Евровидения» голландцы будут принимать в концертном зале Ahoy, однако в связи с пандемией провести песенный конкурс с большим числом зрителей, скорее всего, не получится.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте прошлого года было принято решение перенести «Евровидение» на год из-за коронавируса.