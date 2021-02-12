Чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо сбила машина

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо в четверг, 11 февраля, был доставлен в больницу с травмами. Прославленного гонщика сбила машина во время тренировки на велосипеде, сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, испанский пилот попал в аварию недалеко от города Лугано в Швейцарии, он госпитализирован в местную больницу. Предварительный осмотр показал, что у него могут быть переломы.

Во французской команде Alpine эту информацию подтвердили, уточнив, что Фернандо Алонсо «находится в сознании и хорошо себя чувствует. Утром в пятницу гонщик пройдет дополнительные медицинские обследования. Подробностей произошедшего в Alpine сообщать не стали, пообещав предоставить новые сведения 12 февраля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько лет назад Фернандо Алонсо тоже пострадал во время серьезной аварии. Тогда звезда «Формулы-1» не справился с управлением гоночного болида и врезался в отбойник, получил сотрясение мозга.