Instagram будет удалять аккаунты за оскорбительные высказывания в личных сообщениях

Instagram будет бессрочно удалять аккаунты за оскорбительные высказывания в личных сообщениях Фото: Анастасия ОСИПОВА

После волны оскорбительных высказываний в адрес игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) администрация соцсети Instagram объявила, что станет строже следить за поведением своих пользователей, и пригрозила бессрочно удалять аккаунты за оскорбления в личных сообщениях.

В заявлении руководства социальной сети говорится, что Instagram должен быть местом, где люди спокойно общаются между собой, но в виртуальном мире «всегда есть те, кто оскорбляет других», и совсем недавно на британских футболистов в Интернете обрушился шквал расистских оскорблений.

Причем чаще всего такое происходит в личных сообщениях, которые гораздо сложнее контролировать, чем комментарии, однако Instagram намерен предпринять несколько шагов, которые помогут предотвратить подобные «злоупотребления». Одна из таких мер – бессрочное удаление учетных записей людей, которые позволяют себе оскорблять других.

Ранее сайт kp.ru писал, что в приложении Instagram появилась новая функция, которая позволяет восстановить недавно удаленные публикации.