В Техасе столкнулись более 100 машин, погибли пять человек

Трасса, на которой произошло массовое ДТП, перекрыта в обоих направлениях Фото: REUTERS

В четверг, 11 февраля, в американском штате Техас произошла очень крупная авария с участием более ста автомобилей. В результате погибли по меньшей мере пять человек, еще как минимум 36 пострадали, сообщает местное издание Dallas Morning News.

По словам сотрудников дорожной полиции, причиной аварии стала наледь на трассе, которая образовалась из-за дождя с мокрым снегом. Спасательным службам пришлось вызволять множество людей, оказавшихся заблокированными в поврежденных автомобилях.

Пресс-секретарь службы «Скорой помощи» Мэтт Завадски рассказал, что несколько пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии, многие получили серьезные травмы, степень тяжести ранений остальных еще устанавливается.

Массовое ДТП в Техасе Фото: REUTERS

Сейчас трасса, на которой произошло массовое ДТП, перекрыта в обоих направлениях. Проезжую часть постепенно освобождают от столкнувшихся грузовиков и легковушек.