ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 413 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии приближается к 107 миллионам Фото: REUTERS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 413 тысяч и превысило 106,99 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер четверга, 11 февраля 2021 года, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 106 991090 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 2 347015 человек. За прошедший день выявлено 413858 новых инфицированных, умерли 12787 больных.

Большинство случаев заражения (свыше 44%) за прошедший день – 185832 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке. На втором месте Европа (160815 новых случаев), третью строчку занимает Восточное Средиземноморье, где число инфицированных за сутки возросло на 24861 человека.

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