Умер Чик Кориа – джазовый пианист и композитор

Умер джазовый музыкант Чик Кориа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Печальная весть пришла из США: во вторник, 9 февраля, на 80-м году жизни умер Чик Кориа – американский джазовый пианист и композитор.

«С величайшей грустью мы сообщаем, что 9 февраля Чик Кориа умер в возрасте 79 лет от редкой формы рака, который был диагностирован совсем недавно», - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте музыканта.

СПРАВКА «КП»

Чик Кориа (англ. Chick Corea, настоящее имя Армандо Энтони Кориа) – основатель и лидер джаз-фьюжн группы Return To Forever, родился 12 июня 1941 года в городе Челси (штат Массачусетс) в семье итальянских иммигрантов. Его отец был джазовым трубачом и первым учителем музыки будущего маэстро.

Профессиональную карьеру Чик Кориа начал в 1962 году, он тогда играл на фортепиано в разных группах, исполнявших латиноамериканскую эстрадную музыку. Широкая известность пришла к нему в середине 70-х. Пианист неоднократно приезжал с гастролями в Россию.