У попавшего под машину Фернандо Алонсо подозрение на перелом челюсти

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо, который накануне попал в больницу после аварии, возможно, сломана челюсть. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

По данным ее собеседников, в пятницу утром испанского пилота перевезут из больницы швейцарского города Лугано в Берн, где оон пройдет дополнительное медицинское обследование. Медики подозревают у него перелом челюсти.

Напомним, как писал сайт kp.ru, решивший вернуться на «Формулу-1» после двухлетнего перерыва Фернандо Алонсо 11 февраля в Швейцарии попал в аварию и был доставлен в больницу с травмами. Испанца сбила машина во время тренировки на велосипеде. Предварительный осмотр показал, что у него могут быть переломы.

Ранее французской команде Alpine сообщили, что гонщик «находится в сознании и хорошо себя чувствует».