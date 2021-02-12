NYT: Власти США скрывали правду о тяжести болезни Трампа после заражения коронавирусом

Экс-президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом прошлой осенью Фото: REUTERS

От американцев скрывали правду о том, насколько тяжело переносил заболевание коронавирусом бывший президент США Дональд Трамп, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников издания, тогда власти страны старались «приуменьшить серьезность ситуации», а на самом деле состояние главы Белого дома было гораздо хуже, чем об этом сообщалось широкой общественности. Источники утверждают, что медики были «очень обеспокоены» состоянием здоровья Трампа и даже собирались подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), если 74-летнему пациенту станет хуже. Именно из-за серьезных опасений за здоровье Трампа специалисты и применили для его лечения экспериментальный препарат Regeneron.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале октября прошлого года у первой четы Америки был выявлен коронавирус. Дональда Трампа решили госпитализировать «на несколько дней в качестве меры предосторожности» и доставили в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Правда, вскоре врачи его выписали, и вылечившийся от COVID-19 в рекордно короткие сроки республиканец вернулся к предвыборной кампании и стал рассказывать сторонникам о своем чудесном исцелении.