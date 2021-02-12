Число погибших в крупном ДТП в Техасе возросло до шести

В Техасе столкнулись более 100 машин Фото: REUTERS

Число жертв массовой аварии в американском штате Техас, где 11 февраля столкнулись около сотни автомобилей, возросло до шести. По данным полиции, еще 36 человек с травмами и ранениями различной степени тяжести были доставлены в местные больницы, передает телеканал CNN. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Массовое ДТП в Техасе Фото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, причиной крупного ДТП, которое произошло в четверг на одной из центральных магистралей Техаса недалеко от города Форт-Уэрт, стала наледь на трассе, которая образовалась из-за дождя с мокрым снегом. Спасательным службам пришлось вызволять множество людей, оказавшихся заблокированными в поврежденных автомобилях.

По словам пресс-секретаря службы «Скорой помощи», несколько пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии, многие получили серьезные травмы. Трассу, где случилась авария, перекрыли в обоих направлениях.