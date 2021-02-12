В Госдуме прокомментировали условие США для отмены санкций против России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Соединенным Штатам уже нечем пугать Россию, а санкции против нашей страны «были всегда». Так прокомментировал недавнее заявление представителя американского постпредства при ООН Родни Хантера депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Как писал сайт kp.ru, накануне Хантер в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что США отменят свои санкции против России только после того, как Москва изменит политику в отношении Украины.

Руслан Бальбек отметил, что «сколько существует Россия, столько и было нападок и санкций».

«Крым – наш. Мы его не отдадим, невзирая ни на какие угрозы. Да и, если честно, Вашингтону нас уже и пугать нечем», - сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Депутат добавил, что «все эти окрики из Вашингтона – это работа на публику», пора бы Штатам перестать вмешиваться во внутренние дела России.

«Мы сами разберёмся с внутригосударственными вопросами и в чьих-то консультациях не нуждаемся», - подчеркнул он.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью России.